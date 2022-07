Ha chiesto la cessione: incontro in corso a Dimaro tra Giuntoli e il calciatore del Napoli (Di lunedì 11 luglio 2022) La stagione del Napoli comincia pian piano ad entrare nel vivo. Questa mattina sono arrivati a Dimaro anche Amir Rrahmani e Matteo Politano, che hanno raggiunto la squadra al terzo giorno di ritiro. Proprio l’ex attaccante dell’Inter è stato beccato mentre era a colloquio con il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Un incontro certamente significativo dopo tutto quello che si è detto nei giorni e settimane precedenti. Giuntoli Politano DimaroLa volontà di Politano, infatti, è decisamente chiara, ovvero quella di lasciare il Napoli. Ne ha parlato più volte Mario Giuffredi, il suo agente, mentre in conferenza stampa Spalletti è stato chiaro, dichiarando che “È stato lui stesso a creare questa situazione”. Insomma, un clima certamente non facile all’interno del ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) La stagione delcomincia pian piano ad entrare nel vivo. Questa mattina sono arrivati aanche Amir Rrahmani e Matteo Politano, che hanno raggiunto la squadra al terzo giorno di ritiro. Proprio l’ex attaccante dell’Inter è stato beccato mentre era a colloquio con il direttore sportivo Cristiano. Uncertamente significativo dopo tutto quello che si è detto nei giorni e settimane precedenti.PolitanoLa volontà di Politano, infatti, è decisamente chiara, ovvero quella di lasciare il. Ne ha parlato più volte Mario Giuffredi, il suo agente, mentre in conferenza stampa Spalletti è stato chiaro, dichiarando che “È stato lui stesso a creare questa situazione”. Insomma, un clima certamente non facile all’interno del ...

