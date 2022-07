Giulia Salemi, sguardo ipnotico e vista mozzafiato: non sai dove guardare (Di lunedì 11 luglio 2022) Ex coinquilina del Grande Fratello Vip; proviamo a scoprire qualcosa in più su Giulia Salemi, sotto diversi punti di vista. L’aspetto sentimentale dove sta vivendo una bellissima relazione ma anche il discorso professionale con una serie di esperienze molto importanti. Cerchiamo di conoscere meglio Giulia Salemi, una donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramIniziamo dal punto di vista professionale e, da questo punti di vista, non possiamo non menzionare la sua partecipazione, in cui ha chiuso al terzo posto, a Miss Italia. E’ stata decisamente positiva come esperienza considerando come, da quel momento, la sua carriera è stata in discesa. Bisogna sottolineare l’avventura vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, come ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 11 luglio 2022) Ex coinquilina del Grande Fratello Vip; proviamo a scoprire qualcosa in più su, sotto diversi punti di. L’aspetto sentimentalesta vivendo una bellissima relazione ma anche il discorso professionale con una serie di esperienze molto importanti. Cerchiamo di conoscere meglio, una donna di immenso fascino e straordinaria bellezza. InstagramIniziamo dal punto diprofessionale e, da questo punti di, non possiamo non menzionare la sua partecipazione, in cui ha chiuso al terzo posto, a Miss Italia. E’ stata decisamente positiva come esperienza considerando come, da quel momento, la sua carriera è stata in discesa. Bisogna sottolineare l’avventura vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, come ...

Pubblicità

HecksMr : RT @double_d_xXx: Italian actress Giulia Salemi - CCuccaru : RT @Ladybug7498: Se volete, rispondete al box domande di Giulia. Sarebbe bello vedere Jess a salotto Salemi ?? #JERU #jessyselassie https://… - eleninu : @headandthoughts Dico sempre che mi meritavo una Giulia Salemi nella mia vita… ma vorrei anche una Nerah ???? - vaciao1 : RT @Marci80Marci806: Lei: amoreee tu sei sicuro di essere ancora innamorato di me e che non mi tradisci Lui: certo Lei: certo ...e poi quel… - plora1 : Archi frecce e bombe a mano! Non avrà dormito ma e’ in splendida forma! Standing ovation per Giulia Salemi ?????? ti… -