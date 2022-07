Giorgetti | ' con pandemia emersi ritardi istituzioni Ue su ricerca e regole'

(Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - Finanziamento pubblico dellae sistema normativo efficiente: "Questi fattori di competitività dell'industria farmaceutica nazionale ed europea si stanno rivelando critici. D'altro canto, è proprio l'esperienza dellache ha dimostrato il ritardo delleeuropee in questo campo, sia nel finanziamento delladi nuovi vaccini sia nell'attrarre la produzione. L'Unione europea si è limitata a organizzare l'acquisto di vaccini da Paesi terzi". Lo ha detto Giancarlo, ministro dello Sviluppo economico, aprendo l'evento 'InnovaCtion, cosa serve alle idee per diventare salute, impresa, futuro', promosso da GlaxoSmithKline (Gsk) presso la propria sede di Verona, in occasione dei 90 anni di presenza nel nostro Paese. Secondo ...

... tra l'altro, il decreto attuativo della misura, firmato dal ministro, Giancarlo. La ... per quelli che non soddisfano le condizioni stabiliteil decreto, le misure del credito d'imposta ...... nei due profili soggetti a finanziamento " imprese di donnemeno di un anno di vita opiù ... "Del resto " aggiungono " le cifre diffuse dal dicastero guidato da Giancarlonei giorni ...Questa partita si gioca in gran parte anche in Europa". Per Giorgetti è questo "il momento di mettere sul tavolo la questione con fermezza, perché le risorse pubbliche destinate al rafforzamento dei ...Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) – “La domanda di farmaci, vaccini e strumenti diagnostici è in Italia, ma anche in altri Paesi, principalmente una domanda pubblica sostenuta dal sistema sanitario naz ...