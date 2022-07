Gazzetta: “Napoli-Dybala, la questione diritti d’immagine aprirebbe una lunga trattativa” (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra il Napoli e Dybala c’è anche la questione diritti d’immagine. Ne scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport “Al di là dei sogni il Napoli ha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su Dybala, anche se la questione sui diritti di immagine aprirebbe una lunga trattativa non ancora abbozzata”. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di lunedì 11 luglio 2022) Tra ilc’è anche la. Ne scrive Maurizio Nicita sulladello Sport “Al di là dei sogni ilha conti in ordine e ha già raggiunto l’obiettivo di scendere sotto gli 80 milioni di monte ingaggi. Dunque una eccezione che conferma la regola può permettersela. Oggi sta proponendo un ingaggio da 6 milioni netti a Koulibaly, ma se il difensore non accettasse ecco che quelle cifre potrebbero essere investite su, anche se lasuidi immagineunanon ancora abbozzata”. L'articolo ilsta.

