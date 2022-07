Fedez, la nonna si è rotta il femore: 'Auguri, sei una roccia. L'operazione è andata bene' (Di lunedì 11 luglio 2022) La nonna di Fedez , 91enne, star del web, ha avuto un brutto incidente. A raccontarlo sui social è il nipote Federico Leonardo Lucia. Pare che la dolce nonna, Luciana Violini , 91 anni compiuti lo ... Leggi su leggo (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladi, 91enne, star del web, ha avuto un brutto incidente. A raccontarlo sui social è il nipote Federico Leonardo Lucia. Pare che la dolce, Luciana Violini , 91 anni compiuti lo ...

