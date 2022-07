È iniziata la protesta contro il ministro Colao per le sue parole sulla piattaforma per la raccolta firme digitali (Di lunedì 11 luglio 2022) Dalle 13 di questo pomeriggio, 11 luglio, è iniziata ufficialmente la protesta contro il ministro Vittorio Colao da parte dell’Associazione Luca Coscioni. Come vi abbiamo riferito più volte in questi giorni, infatti, in seguito a una domanda posta dal parlamentare Riccardo Magi, a proposito della piattaforma di Stato che avrebbe dovuto raccogliere le firme digitali utili a indire i referendum, il ministro della Transizione Digitale ha parlato di questa piattaforma come non adatta all’autenticazione delle firme stesse. Il risultato, insomma, è quello di depotenziare fortemente la piattaforma stessa, nonostante i grandi successi della raccolta firme ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Dalle 13 di questo pomeriggio, 11 luglio, èufficialmente lailVittorioda parte dell’Associazione Luca Coscioni. Come vi abbiamo riferito più volte in questi giorni, infatti, in seguito a una domanda posta dal parlamentare Riccardo Magi, a proposito delladi Stato che avrebbe dovuto raccogliere leutili a indire i referendum, ildella Transizione Digitale ha parlato di questacome non adatta all’autenticazione dellestesse. Il risultato, insomma, è quello di depotenziare fortemente lastessa, nonostante i grandi successi della...

Pubblicità

aliasvaughn : RT @Onestidal2007: La società #juventus ha vietato solamente la vendita di merchandising non autorizzato all'interno del proprio Stadio (t… - enricoblanc : Bologna - iniziata la guerra ai dehors - l'opera di distruzione della classe media mercantile procede come da copio… - arwen0506 : RT @proteina0: Dopo che è iniziata la protesta degli agricoltori in olanda, i supermercati olandesi sono diventati così. Adesso tocca all'i… - morra_federico : RT @ValerioMoggia: È iniziata la #CopaAmericaFemenina, e lo ha fatto con la necessaria protesta delle calciatrici colombiane per le condizi… - MaxScherzyIT : RT @Onestidal2007: La società #juventus ha vietato solamente la vendita di merchandising non autorizzato all'interno del proprio Stadio (t… -