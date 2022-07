Draghi si rifiuta di andare alla conta dopo il Dl Aiuti Se il M5s non vota la fiducia giovedì, addio al governo (Di lunedì 11 luglio 2022) Il governo è appeso a un filo. Il M5s è pronto a fare un passo indietro e ad uscire dalla maggioranza. A Montecitorio oggi è in programma il voto finale sul decreto Aiuti che contiene 23 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha annunciato che si asterrà. giovedì 14, poi, il dl Aiuti approda a Palazzo Madama per il via libera definitivo (entro il 15) e in caso di uscita dall'Aula probabilmente l'azione del governo sarebbe al capolinea. Le «risposte chiare» alle quali Giuseppe Conte ha legato la permanenza del M5S nell'esecutivo - si legge sul Corriere della Sera - arriveranno, perché per Mario Draghi molti dei nove punti indicati nella lettera dell’ex premier «sono parte dell’agenda di governo». ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 11 luglio 2022) Ilè appeso a un filo. Il M5s è pronto a fare un passo indietro e ad uscire dmaggioranza. A Montecitorio oggi è in programma il voto finale sul decretoche contiene 23 miliardi di euro a sostegno delle famiglie e delle aziende. Il partito guidato da Giuseppe Conte ha annunciato che si asterrà.14, poi, il dlapproda a Palazzo Madama per il via libera definitivo (entro il 15) e in caso di uscita dall'Aula probabilmente l'azione delsarebbe al capolinea. Le «risposte chiare» alle quali Giuseppe Conte ha legato la permanenza del M5S nell'esecutivo - si legge sul Corriere della Sera - arriveranno, perché per Mariomolti dei nove punti indicati nella lettera dell’ex premier «sono parte dell’agenda di». ...

