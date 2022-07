Dl Aiuti, Crippa in Aula annuncia che il M5s non partecipa al voto: “Ci aspettavamo di più su Superbonus. Forzature sull’inceneritore di Roma” (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ricordando che il nostro sostegno al governo è stato esplicitato col voto di fiducia, e che la scelta del voto di oggi è dettata da questioni puntuali, di metodo e di merito, in coerenza con quanto già fatto in Consiglio dei ministri, pur rilevando l’utilità di parte delle misure, non valutando positivamente i metodi e ritenendo alcuni contenuti non coerenti con le finalità generali del provvedimento, annuncio che il gruppo del M5s non parteciperà al voto finale del provvedimento”. Così Davide Crippa, capogruppo del M5s alla Camera, annunciando, nel corso della dichiarazione di voto sul Dl Aiuti a Montecitorio, che il Movimento 5 stelle non avrebbe preso parte alla votazione. Spiegando che nel decreto “ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 luglio 2022) “Ricordando che il nostro sostegno al governo è stato esplicitato coldi fiducia, e che la scelta deldi oggi è dettata da questioni puntuali, di metodo e di merito, in coerenza con quanto già fatto in Consiglio dei ministri, pur rilevando l’utilità di parte delle misure, non valutando positivamente i metodi e ritenendo alcuni contenuti non coerenti con le finalità generali del provvedimento, annuncio che il gruppo del M5s non parteciperà alfinale del provvedimento”. Così Davide, capogruppo del M5s alla Camera,ndo, nel corso della dichiarazione disul Dla Montecitorio, che il Movimento 5 stelle non avrebbe preso parte alla votazione. Spiegando che nel decreto “ci sono misure importanti per sostenere famiglie e imprese, ...

