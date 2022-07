**Dl Aiuti: al Senato prevale linea barricadera in M5S, pressing su Conte per via da aula** (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Alla Camera lasceranno platealmente l'Aula al voto sul testo, dopo aver però dato disco verde alla fiducia giovedì scorso. Per il M5S ora si apre il fronte più caldo sul dl Aiuti, quello del Senato dove il voto non può essere disgiunto: sì o no alla fiducia e, dunque, al decreto che reca in sé la dibattuta norma, invisa ai grillini, che apre la strada al termovalorizzatore a Roma. L'idea che prevaleva già la scorsa settimana tra i Senatori M5S ma anche nei vertici pentastellati, come confermato ieri in un'intervista dal capodelegazione del Movimento al governo Stefano Patuanelli, era quella di non partecipare al voto in Aula, così da non impattare sulla tenuta del governo ma lanciando al Contempo un segnale forte a Palazzo Chigi. Sulla questione, in realtà, tace ancora il ... Leggi su iltempo (Di lunedì 11 luglio 2022) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Alla Camera lasceranno platealmente l'Aula al voto sul testo, dopo aver però dato disco verde alla fiducia giovedì scorso. Per il M5S ora si apre il fronte più caldo sul dl, quello deldove il voto non può essere disgiunto: sì o no alla fiducia e, dunque, al decreto che reca in sé la dibattuta norma, invisa ai grillini, che apre la strada al termovalorizzatore a Roma. L'idea cheva già la scorsa settimana tra iri M5S ma anche nei vertici pentastellati, come confermato ieri in un'intervista dal capodelegazione del Movimento al governo Stefano Patuanelli, era quella di non partecipare al voto in Aula, così da non impattare sulla tenuta del governo ma lanciando almpo un segnale forte a Palazzo Chigi. Sulla questione, in realtà, tace ancora il ...

