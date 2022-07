Cremonese | si avvicina una punta dal Milan

Pubblicità

La stagione 2022/23 sia grandi passi. E, come di consueto, la Coppa Italia sarà il gustoso antipasto di una ... Sassuolo - Modena/Catanzaro (18);- Ternana (21) e Bologna - Cosenza (...Un colpo piazzato e uno molto vicino per la, neopromossa che sta iniziando a prendere forma a livello di organico: il primo tassello è un acquisto ufficiale, il difensore senegalese classe 2002 Maissa Ndiaye dalla Roma acquistato a ... Calciomercato Cremonese: è fatta per Ndiaye, si avvicina anche Radu La Cremonese sta cercando di intensificare il lavoro (compreso anche il fronte dell’intervento di riqualificazione dedicato allo Stadio Zini) per farsi trovare pronta alla partenza della nuova stagion ...Calciomercato Cremonese: è ufficiale l'arrivo a titolo definitivo del giovane difensore Ndiaye dalla Roma, si tratta per il prestito del portiere Radu che è sempre più vicino a lasciare l'Inter ...