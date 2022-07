Coca-Cola Summer Festival 15 luglio a Lignano Sabbiadoro

(Di lunedì 11 luglio 2022) Il 15dalle ore 21, la Piazza Marcello D’Olivo aospiterà la prima tappa delFestival, un tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubblico. Il tour, in collaborazione con Radio 105, vedrà la partecipazione di alcuni dei più importanti nomi del panorama musicale italiano e internazionale: in un concerto ad ingresso libero, gli artisti più popolari della scena si alterneranno sul palco delFestival, per vivere insieme un momento di musica e divertimento.ha un forte legame con la musica e da sempre collabora con talenti di spicco in tutto il mondo. Poche cose, infatti, riescono a unire le persone quanto la ...

Pubblicità

sscnapoli : ?? @CocaColaIT è il nostro nuovo Global Soft Drink Partner! Per scoprire di più clicca qui ?? - petergomezblog : Acqua pubblica, la protesta degli ambientalisti davanti allo stabilimento Coca Cola di Nogara. Cariche della polizi… - IlContiAndrea : A coloro che invocano il #Festivalbar. C’è un problema sul format. Lo detiene Salvetti Jr. e - nonostante svariati… - ila_br : @sirmacs Ragazzi è una normativa europea del 2019 che ha lo scopo di limitare la dispersione di plastica. - ibis787 : RT @MauroRomanelli: La Coca Cola in Veneto utilizza un miliardo e mezzo di litri d'acqua di falda all'anno, a canone irrisorio, mentre i ci… -

Everyeye Tech

... in queste ore i commenti si stanno moltiplicando come i pani e i pesci (anzi: come lae le patatine fritte, per ricollegarsi a parte della critica di Capovilla...). Poi c'è chi taglia ...... superando la soglia dei 100 mila euro , e il portafoglio clienti , composto da brand di rilievo internazionale come Pwc, TheCompany e Sky, è cresciuto del 60% '. 'Kpi6 è una startup ... Ci sono solo due nazioni che non permettono la vendita della Coca-Cola. Ecco quali! ROMA - La lunga strada della monnezza è un serpente di asfalto bollente che incrocia via di Castel Malnome, zona Muratella, una specie di vicolo cieco eppure aperto sui campi. Una delle prime cose che ...Il 15 luglio dalle ore 21, la Piazza Marcello D’Olivo a Lignano Sabbiadoro ospiterà la prima tappa del Coca-Cola Summer Festival, un tour estivo di tre imperdibili appuntamenti musicali aperti al pubb ...