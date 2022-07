Calciomercato Napoli, notizia dalla Radio Ufficiale: sta per essere ceduto! (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella giornata di ieri era trapelata la notizia riguardo la richiesta di Andrea Petagna di essere ceduto per poter giocare con maggiore continuità. Sin da subito le squadre interessate al numero trentasette azzurro si sono mosse per strapparlo agli azzurri. Mercato Napoli Petagna (Getty Images) Tre queste c’è sicuramente il Monza che da tempo segue il giocatore azzurro e che pare nelle ultime ore abbia presentato un’offerta al Napoli. I brianzoli vorrebbero prendere Petagna attraverso un prestito oneroso da 5 milioni di euro con il riscatto fissato a 10 milioni. La valutazione del Napoli sembrava aggirarsi intorno ai 20 milioni, ma qualcosa potrebbe essere cambiato nelle ultime ore. Secondo quanto affermato da Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 11 luglio 2022) Nella giornata di ieri era trapelata lariguardo la richiesta di Andrea Petagna diceduto per poter giocare con maggiore continuità. Sin da subito le squadre interessate al numero trentasette azzurro si sono mosse per strapparlo agli azzurri. MercatoPetagna (Getty Images) Tre queste c’è sicuramente il Monza che da tempo segue il giocatore azzurro e che pare nelle ultime ore abbia presentato un’offerta al. I brianzoli vorrebbero prendere Petagna attraverso un prestito oneroso da 5 milioni di euro con il riscatto fissato a 10 milioni. La valutazione delsembrava aggirarsi intorno ai 20 milioni, ma qualcosa potrebbecambiato nelle ultime ore. Secondo quanto affermato da Valter De Maggio aKiss Kiss ...

Pubblicità

Gazzetta_it : #Dybala, Inter più lontana. #Milan #Napoli e #Roma in corsa #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Mertens pronto a ridursi lo stipendio per restare al @sscnapoli - mirkocalemme : Il #Napoli, per la prima volta, ha contattato l'entourage di #Dybala. Sondaggio per comprendere gli eventuali costi… - SportdelSud : ???? Il #Chelsea è pronto a strappare #Koulibaly al #Napoli. Il club di Londra intende presentare un'offerta irrinun… - Luxgraph : Sampdoria, doppia operazione di mercato con il Cagliari -