Auto contro tir nel Casertano, muore 67enne (Di lunedì 11 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoMaddaloni (Ce) – Un uomo di 67 anni è deceduto a Maddaloni, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale avvenuto sulla strada statale Appia. L'Auto su cui viaggiava ha urtato violentemente un tir, e l'uomo è deceduto poco dopo. Sul posto i carabinieri della Compagnia di Maddaloni, che stanno effettuando i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente; rilevanti i disagi per la circolazione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

