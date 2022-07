Apple dichiara guerra agli hacker (Di lunedì 11 luglio 2022) Aumentare il livello di protezione di iPhone, iPad e Mac al fine di resistere ai cyber-attacchi. Questo è la missione di Lockdown Mode, funzionalità annunciata da Apple per il prossimo autunno, che permetterà di difendersi dai tentativi di violazione attivando la modalità con un singolo click. La necessità di rispondere all'incremento di attacchi ha costretto l'azienda a pensare una soluzione in grado di incrementare le difese, anche a costo di limitare servizi e possibilità d'uso degli stessi dispositivi. Apple ha chiarito come più che una tutela, per certi tipi di utenti, questa è un'esigenza che ha la priorità sulle altre funzionalità. Ritrovarsi con un ospite sgradito sul proprio smartphone, tablet o computer portatile, del resto, è l'incubo peggiore per tutti. A maggior ragione per attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti, ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 luglio 2022) Aumentare il livello di protezione di iPhone, iPad e Mac al fine di resistere ai cyber-attacchi. Questo è la missione di Lockdown Mode, funzionalità annunciata daper il prossimo autunno, che permetterà di difendersi dai tentativi di violazione attivando la modalità con un singolo click. La necessità di rispondere all'incremento di attacchi ha costretto l'azienda a pensare una soluzione in grado di incrementare le difese, anche a costo di limitare servizi e possibilità d'uso degli stessi dispositivi.ha chiarito come più che una tutela, per certi tipi di utenti, questa è un'esigenza che ha la priorità sulle altre funzionalità. Ritrovarsi con un ospite sgradito sul proprio smartphone, tablet o computer portatile, del resto, è l'incubo peggiore per tutti. A maggior ragione per attivisti per i diritti umani, giornalisti e dissidenti, ...

