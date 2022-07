Amici 20, Giulia Stabile: “Mi rivedrete sicuramente in tv, alcuni miei idoli mi hanno fatto delle proposte e…” (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la vittoria ad Amici 20, per la ballerina Giulia Stabile si sono aperte le porte della televisione e anche quelle del doppiaggio. Ballerina professionista nell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, l’abbiamo vista anche fra i protagonisti di Tu si que vales. Di recente, Giulia si è anche cimentata nel doppiaggio de Il mostro dei mari, il film d’animazione diretto da Chris Williams, disponibile sulla piattaforma digitale Netflix. Intervistata da Ilfattoquotidiano.it, la giovane ballerina ha raccontato i motivi per i quali ha accettato di partecipare a questa avventura, per lei inedita: Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di ... Leggi su isaechia (Di lunedì 11 luglio 2022) Dopo la vittoria ad20, per la ballerinasi sono aperte le porte della televisione e anche quelle del doppiaggio. Ballerina professionista nell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi, l’abbiamo vista anche fra i protagonisti di Tu si que vales. Di recente,si è anche cimentata nel doppiaggio de Il mostro dei mari, il film d’animazione diretto da Chris Williams, disponibile sulla piattaforma digitale Netflix. Intervistata da Ilquotidiano.it, la giovane ballerina ha raccontato i motivi per i quali ha accettato di partecipare a questa avventura, per lei inedita: Voglio riempire il mio bagaglio personale e lavorativo il più possibile. Di base sono molto curiosa di tutto quello che mi circonda. Prestare la mia voce ad un film animato è sempre stata una di ...

