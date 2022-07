Alcuni funzionari dell’intelligence americana avrebbero sostenuto in segreto l’acquisto di NSO (Di lunedì 11 luglio 2022) Un team di dirigenti di un appaltatore militare americano ha visitato Israele numerose volte negli ultimi mesi. Il motivo? Secondo il New York Times, l’obiettivo era quello di portare a termine l’acquisto di NSO Group, la nota azienda di cyber hacking. LEGGI ANCHE > Israele ha respinto la richiesta ucraina per il software di hacking Pegasus temendo ritorsioni russe L’intelligence americana avrebbe sostenuto l’acquisto di NSO Un piano rischioso ma anche molto difficile. L’azienda, chiamata L3Harris, doveva, infatti, fare i conti con il fatto che il governo degli Stati Uniti aveva inserito NSO in una black list solo pochi mesi prima: lo spyware dell’azienda israeliana, chiamato Pegasus, era stato, infatti, utilizzato da altri governi per penetrare nei telefoni di leader politici, attivisti per i diritti umani e ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 11 luglio 2022) Un team di dirigenti di un appaltatore militare americano ha visitato Israele numerose volte negli ultimi mesi. Il motivo? Secondo il New York Times, l’obiettivo era quello di portare a terminedi NSO Group, la nota azienda di cyber hacking. LEGGI ANCHE > Israele ha respinto la richiesta ucraina per il software di hacking Pegasus temendo ritorsioni russe L’intelligenceavrebbedi NSO Un piano rischioso ma anche molto difficile. L’azienda, chiamata L3Harris, doveva, infatti, fare i conti con il fatto che il governo degli Stati Uniti aveva inserito NSO in una black list solo pochi mesi prima: lo spyware dell’azienda israeliana, chiamato Pegasus, era stato, infatti, utilizzato da altri governi per penetrare nei telefoni di leader politici, attivisti per i diritti umani e ...

