(Di lunedì 11 luglio 2022)il più importante portale internazionale per l’affitto di immobili ha deciso di dedicare unspecifico alla categoria degli immobili d’epoca e storici. “La strategia dirappresenta un successo per ilitaliano. Infatti l’Italia custodisce e possiede il più importantearchitettonico e immobiliare d’epoca e storico del mondo – ha dichiarato Ivan Drogo Inglese presidente die degli Stati Generali delItaliano -. Una parte ancora minima di questoviene valorizzata grazie ai cosiddetti affitti brevi gestisti perlopiù attraverso portali specializzati”. “Esprimiamo la nostra soddisfazione, infatti la campagna di sensibilizzazione da tempo avviata dae ...

Pubblicità

Il Denaro

Sarà possibile seguire i lavori in diretta streaming sulYouTube del Comune al link: https://... 25: SI DEVE AL PIU' PRESTO CENSIRE IL FENOMENO PER POI INTERVENIRE CON UNA NUOVA NORMATIVA ...,infatti, trattiene la somma al momento della prenotazione, riversandola al padrone di casa ... ma non appena chiederete informazioni vi dirà di spostarvi da unall'altro; ad esempio ... Airbnb, un canale dedicato alle dimore storiche. Assocastelli: C'è un patrimonio enorme da valorizzare - Ildenaro.it Una parte minima di questo patrimonio viene valorizzata grazie ai cosiddetti affitti brevi gestisti perlopiù attraverso portali specializzati.CAMPOBASSO - La Polizia e Airbnb rinnovano la campagna di prevenzione per aiutare chi si affaccia per la prima volta alle prenotazioni online.