A Benevento primo edificio a idrogeno, consumi ed emissioni zero (Di lunedì 11 luglio 2022) E' stato inaugurato giovedì 7 luglio, a Benevento, il primo edificio a consumo ed emissioni zero. La costruzione residenziale è stata progettata e realizzata dal Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili Stress e dall Università del Sannio come intervento dimostratore in scala reale del progetto di ricerca Smart case "Soluzioni innovative multifunzionali per l'ottimizzazione dei consumi di energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio". Alla produzione di energia rinnovabile da fonte solare e geotermica, è stata aggiunta l'installazione di una cella combustibile alimentata al 100% da idrogeno per la produzione combinata di energia elettrica e calore, necessari a soddisfare le richieste energetiche dell'edificio che ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 11 luglio 2022) E' stato inaugurato giovedì 7 luglio, a, ila consumo ed. La costruzione residenziale è stata progettata e realizzata dal Distretto Tecnologico per le Costruzioni Sostenibili Stress e dall Università del Sannio come intervento dimostratore in scala reale del progetto di ricerca Smart case "Soluzioni innovative multifunzionali per l'ottimizzazione deidi energia primaria e della vivibilità indoor nel sistema edilizio". Alla produzione di energia rinnovabile da fonte solare e geotermica, è stata aggiunta l'installazione di una cella combustibile alimentata al 100% daper la produzione combinata di energia elettrica e calore, necessari a soddisfare le richieste energetiche dell'che ...

Pubblicità

BlasioNino : A Benevento primo edificio a idrogeno, consumi ed emissioni zero - green_milano : RT @rinnovabiliit: ?? Da nZEB a H-ZEB: inaugurato a Benevento il primo edificio a #idrogeno. L’edificio a idrogeno H-ZEB è il primo in Europ… - rinnovabiliit : ?? Da nZEB a H-ZEB: inaugurato a Benevento il primo edificio a #idrogeno. L’edificio a idrogeno H-ZEB è il primo in… - Draex_x : A #Benevento una casa completamente alimentata a idrogeno: primo caso in Europa #10luglio #Campania - BeneventoNews : A Benevento, nasce il primo edificio a idrogeno d'Europa -