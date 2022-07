Via San Leonardo, indagini in corso sull’aggressione alle due sorelle anziane (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda accaduta in via San Leonardo 164 a Salerno dove, questa mattina, il corpo di una donna privo di vita, di 91 anni è stato ritrovato in uno scantinato di pertinenza dell’abitazione insieme alla sorella, di 87 anni in gravi condizioni. La ferita si trova ricoverata presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona dì Salerno, situata a pochi metri dall’abitazione delle due anziane. Al momento sembra potersi escludere l’uso di armi da taglio. Secondo una prima ricostruzione, le due donne potrebbero essere state ridotte così da una persona che, introdottasi nell’abitazione, le ha malmenate. La squadra mobile, diretta da Di Palma, sta vagliando le varie testimonianze e verificando eventuali elementi utili acquisendo anche le immagini ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 10 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Continuano gli accertamenti per fare piena luce sulla vicenda accaduta in via San164 a Salerno dove, questa mattina, il corpo di una donna privo di vita, di 91 anni è stato ritrovato in uno scantinato di pertinenza dell’abitazione insieme alla sorella, di 87 anni in gravi condizioni. La ferita si trova ricoverata presso l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio Ruggi d’Aragona dì Salerno, situata a pochi metri dall’abitazione delle due. Al momento sembra potersi escludere l’uso di armi da taglio. Secondo una prima ricostruzione, le due donne potrebbero essere state ridotte così da una persona che, introdottasi nell’abitazione, le ha malmenate. La squadra mobile, diretta da Di Palma, sta vagliando le varie testimonianze e verificando eventuali elementi utili acquisendo anche le immagini ...

