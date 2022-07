Stranger Things, chi sarebbe dovuto morire nella prima stagione (Di domenica 10 luglio 2022) Una rivelazione incredibile dei fratelli Duffer rivela chi sarebbe dovuto morire nella prima versione finale di Stranger Things Anche la quarta stagione di Stranger Things è stato un autentico successo su Netflix. In queste ore i fratelli Duffer hanno rivelato che il finale originale doveva essere ben differente: ecco chi doveva morire al termine della serie. I protagonista dell’amata serie televisiva Netflix (Via WebSource)Da poco si è conclusa la quarta ed ultima stagione di Stranger Things. Anche quest’ultimo capitolo della serie si è rivelata un autentico successo. Nonostante la grande accoglienza del pubblico il finale doveva ... Leggi su vesuvius (Di domenica 10 luglio 2022) Una rivelazione incredibile dei fratelli Duffer rivela chiversione finale diAnche la quartadiè stato un autentico successo su Netflix. In queste ore i fratelli Duffer hanno rivelato che il finale originale doveva essere ben differente: ecco chi dovevaal termine della serie. I protagonista dell’amata serie televisiva Netflix (Via WebSource)Da poco si è conclusa la quarta ed ultimadi. Anche quest’ultimo capitolo della serie si è rivelata un autentico successo. Nonostante la grande accoglienza del pubblico il finale doveva ...

