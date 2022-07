Scamacca-PSG, continua la trattativa: cosa manca per l’accordo (Di domenica 10 luglio 2022) Prosegue ad oltranza la trattativa tra Paris Saint Germain e Sassuolo per Gianluca Scamacca. L’attaccante della nazionale italiana è da tempo nel mirino del “nuovo” PSG di Christophe Galtier, che come annunciato dal presidente Nasser Al-Khelaifi, avrà un progetto fondato non più unicamente su grandi campioni affermati ma anche su giovani in rampa di lancio. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, al momento vi è ancora distanza tra la cifra richiesta dalla dirigenza neroverde e quella proposta dai campioni di Francia, ma la sensazione forte è che da entrambe le parti vi sia la volontà di raggiungere un accordo. Scamacca PSG Sassuolo Negli scorsi giorni vi è stato un nuovo incontro tra le parti, a Milano, fra il direttore sportivo dei francesi Antero Henrique, la dirigenza del Sassuolo e l’agente del giocatore. Al ... Leggi su rompipallone (Di domenica 10 luglio 2022) Prosegue ad oltranza latra Paris Saint Germain e Sassuolo per Gianluca. L’attaccante della nazionale italiana è da tempo nel mirino del “nuovo” PSG di Christophe Galtier, che come annunciato dal presidente Nasser Al-Khelaifi, avrà un progetto fondato non più unicamente su grandi campioni affermati ma anche su giovani in rampa di lancio. Stando a quanto riportato da “Calciomercato.com“, al momento vi è ancora distanza tra la cifra richiesta dalla dirigenza neroverde e quella proposta dai campioni di Francia, ma la sensazione forte è che da entrambe le parti vi sia la volontà di raggiungere un accordo.PSG Sassuolo Negli scorsi giorni vi è stato un nuovo incontro tra le parti, a Milano, fra il direttore sportivo dei francesi Antero Henrique, la dirigenza del Sassuolo e l’agente del giocatore. Al ...

Pubblicità

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside ha incontrato il @SassuoloUS a Milano per #Scamacca: non c'è ancora accordo - Ekremkonur : ?? Gianluca Scamacca ?? PSG ? - DiMarzio : . @SassuoloUS, ancora nessuna intesa con il @PSG_inside per #Scamacca - g_dagnelli : @AMIN1908_ Mamma mia che provinciale... All'Ajax si è liberato il posto, e non mi sembra abbiano tutta questa scelt… - CalcioNews24 : Niente amichevole per #Scamacca, il #PSG è alle porte -