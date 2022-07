Sampdoria, Caputo: “Ecco quanti goal voglio fare” (Di domenica 10 luglio 2022) Sampdoria Caputo- La Sampdoria continua il suo lavoro in ritiro, aspettando nuovi innesti tra cui Grassi. Nel frattempo Caputo parla ai microfoni del “Il Secolo XIX”. L’ex bomber del Sassuolo ha parlato di vari argomenti tra cui quello di un suo probabile addio, smentendo tutto con queste dichiarazioni: “Né io né il mio procuratore abbiamo avuto a che fare con la Lazio, e dico Lazio perché mi si accosta sempre a loro, ma neanche con altre squadre. voglio ribadirlo, è da fine campionato che si parla di questa storia e mi ha rotto un po’ le scatole, si scrive tanto ma non c’è nulla di vero, giuro. Ho due anni di contratto alla Samp, sono felice, ho l’obiettivo di rimanere, non capisco perché continuano a uscire queste voci. Vogliamo vivere un anno più sereno e tranquillo, ora sto bene ... Leggi su seriea24 (Di domenica 10 luglio 2022)- Lacontinua il suo lavoro in ritiro, aspettando nuovi innesti tra cui Grassi. Nel frattempoparla ai microfoni del “Il Secolo XIX”. L’ex bomber del Sassuolo ha parlato di vari argomenti tra cui quello di un suo probabile addio, smentendo tutto con queste dichiarazioni: “Né io né il mio procuratore abbiamo avuto a checon la Lazio, e dico Lazio perché mi si accosta sempre a loro, ma neanche con altre squadre.ribadirlo, è da fine campionato che si parla di questa storia e mi ha rotto un po’ le scatole, si scrive tanto ma non c’è nulla di vero, giuro. Ho due anni di contratto alla Samp, sono felice, ho l’obiettivo di rimanere, non capisco perché continuano a uscire queste voci. Vogliamo vivere un anno più sereno e tranquillo, ora sto bene ...

