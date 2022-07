Pugni e bastonate, ucciso in strada a Torino: un'aggressione per motivi futili (Di domenica 10 luglio 2022) Un' aggressione improvvisa a Pugni e bastonate per motivi futili . Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 a Torino nel quartiere Borgo Vittoria. ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Un'improvvisa aper. Sarebbe questa, al momento, la spiegazione dell'omicidio avvenuto la scorsa notte verso le 4 anel quartiere Borgo Vittoria. ...

