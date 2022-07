“Mourinho mi tenta”: calciomercato Roma, rivelazione all’improvviso (Di domenica 10 luglio 2022) Il prossimo colpo della Roma potrebbe arrivare a centrocampo? Annuncio all’improvviso per il giocatore in Serie A nell’ultima stagione. La Roma di Josè Mourinho è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club giallorosso dei Friedkin è deciso a regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. La lista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 10 luglio 2022) Il prossimo colpo dellapotrebbe arrivare a centrocampo? Annuncioper il giocatore in Serie A nell’ultima stagione. Ladi Josèè al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il club giallorosso dei Friedkin è deciso a regalare ai tifosi nuovi innesti da inserire in squadra. La lista Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

romanistaxx : RT @TheoCells: ?? #Torreira a El Pais: 'Ho parlato con #Mourinho tempo fa. È un allenatore che ammiro. #Roma? È un'occasione che mi tenta, m… - infoitsport : Occasione Roma per Torreira? Il centrocampista: 'Mi tenta, ma non è facile. Ammiro Mourinho' - GoonerGio : RT @TheoCells: ?? #Torreira a El Pais: 'Ho parlato con #Mourinho tempo fa. È un allenatore che ammiro. #Roma? È un'occasione che mi tenta, m… - teladoiotokyo : Torreira: Ho parlato con Mourinho tempo fa. È un'occasione che mi tenta, ma non è facile: L?AS Roma è sempre alla r… - romaforever_it : Torreira: 'Ho parlato con Mourinho, la Roma mi tenta' -