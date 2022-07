Karate | capolavoro di Silvia Semararo ai World Games 2022 L’azzurra è oro nel kumite

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Arriva un’altra medaglia dalaidi Birmingham (California). Dopo lo splendido bronzo conquistato da Angelo Crescenzo,Semeraro nella notte tra sabato 9 e domenica 10 luglio ha ottenuto una splendida medaglia d’oro nel, categoria fino ai -68 kg, superando in finale la temibile Alisa Buchinger. Le due avversarie si erano incontrate proprio nel primo scontro della giornata nella prima fase, concluso per 4-2 a favore del. Un inizio positivo per quello che sarà un vero e proprio cammino trionfale. Senza soluzione di continuità infatti l’atleta tricolore ha fatto fuori in un batter d’occhio prima la canadese Melissa Bratic sconfiggendola con un secco 4-0 e, successivamente, la statunitense Skylar Lingl, regolandola per 3-0. In ...