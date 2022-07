Incendio a Roma, fiamme e allarme in città I video (Di domenica 10 luglio 2022) fiamme altissime si sono levate in zona Casilina a Roma, sabato 9 luglio 2022. Secondo quanto appurato, il rogo si sarebbe originato a Centocelle ma avrebbe poi interessato un quadrante ampio della Capitale costringendo all'intervento oltre cento vigili del fuoco Leggi su panorama (Di domenica 10 luglio 2022)altissime si sono levate in zona Casilina a, sabato 9 luglio 2022. Secondo quanto appurato, il rogo si sarebbe originato a Centocelle ma avrebbe poi interessato un quadrante ampio della Capitale costringendo all'intervento oltre cento vigili del fuoco

vigilidelfuoco : ?? #Roma, #incendio zona Centocelle: proseguono le operazioni di spegnimento, 100 #vigilidelfuoco al lavoro con 50 m… - vigilidelfuoco : ?? #Roma, dalle 16.45 i #vigilidelfuoco stanno intervenendo in via Casilina, zona Centocelle, per un #incendio che h… - petergomezblog : Roma, vasto incendio in zona via Casilina/Centocelle: è il terzo in pochi giorni. Nube di fumo visibile da molti qu… - pennad_pennad3 : Esci di casa per fare una passeggiata e… #incendioaroma #roma #incendio ???????? - Tijgernest : RT @Gabriramit: Altro video più lungo. #incendioroma #incendio #roma -