Gualtieri osi un po’ di più per salvare Roma Scrive Polillo

(Di domenica 10 luglio 2022) Robertoè diventato sindaco dilo scorso 31 ottobre. Da allora sono passati più di nove mesi. Quanto ci vuole per mettere al mondo una creatura. Ma quel parto, nella Città Eterna, ancora non si è visto. Al contrario la maledizione di Virginia Raggi domina le strade ed i rioni di una delle più belle città del mondo. Che è rimasta tale, nonostante l’attività dei “moderni”: di quei sindaci che, salvo poche eccezioni, hanno contribuito ad alimentare un declino senza fine. Andando a ritroso nel tempo, il Palazzo Senatorio, che sorge in cima al Campidoglio, è stato abitato da ogni genere di etnia politica. Di Virginia Raggi si è già detto. Prima di lei, per qualche mese soltanto, il commissario straordinario Francesco Paolo Tronca, che aveva preso il posto del decapitato Ignazio Marino, cacciato in malo modo dai suoi stessi compagni di ...