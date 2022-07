Gas russo, domani parte lo stop al Nord Stream. Il governo si prepara a gestire nuove stangate sulle bollette (Di domenica 10 luglio 2022) Scatterà domani, come annunciato da Mosca, lo stop temporaneo alle forniture di gas russo tramite il gasdotto Nord Stream 1, che collega la Russia alla Germania. Il blocco durerà dall’11 al 21 luglio, ed è dovuto, stando alla spiegazione ufficiale, ad alcuni lavori di manutenzione. La questione delle forniture del gas preoccupa da mesi tutta l’Europa e, nonostante si tratti di un fermo temporaneo, il prezzo al mercato del Tfl di Amsterdam continua a schizzare. Attualmente si trova a 175 euro a Megawattora, proiettato al massimo storico segnato il 7 marzo scorso, quando aveva chiuso a 226 euro dopo un picco di 345. Tra gli addetti ai lavori, c’è chi teme che il flusso del gas da Mosca possa non riprendere più, o che duri quantomeno più del previsto. Pur essendo Berlino quella che sconterà di più lo ... Leggi su open.online (Di domenica 10 luglio 2022) Scatterà, come annunciato da Mosca, lotemporaneo alle forniture di gastramite il gasdotto1, che collega la Russia alla Germania. Il blocco durerà dall’11 al 21 luglio, ed è dovuto, stando alla spiegazione ufficiale, ad alcuni lavori di manutenzione. La questione delle forniture del gas preoccupa da mesi tutta l’Europa e, nonostante si tratti di un fermo temporaneo, il prezzo al mercato del Tfl di Amsterdam continua a schizzare. Attualmente si trova a 175 euro a Megawattora, proiettato al massimo storico segnato il 7 marzo scorso, quando aveva chiuso a 226 euro dopo un picco di 345. Tra gli addetti ai lavori, c’è chi teme che il flusso del gas da Mosca possa non riprendere più, o che duri quantomeno più del previsto. Pur essendo Berlino quella che sconterà di più lo ...

