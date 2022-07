Fratelli Bianchi e Willy, le due madri contro e l’incontro in aula: Lucia Monteiro Duarte e Simonetta Di Tullio (Di domenica 10 luglio 2022) Dice Lucia: «È stata resa giustizia a Willy», dice invece Simonetta: «Condannati a furor di popolo». Le due donne separate da mondi diversi si sono incontrate nell’aula del tribunale di Frosinone e sono destinate a barricate opposte anche in futuro Leggi su corriere (Di domenica 10 luglio 2022) Dice: «È stata resa giustizia a», dice invece: «Condannati a furor di popolo». Le due donne separate da mondi diversi si sono incontrate nell’del tribunale di Frosinone e sono destinate a barricate opposte anche in futuro

