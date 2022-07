“Far west” a Pomezia, la ricostruzione e i particolari inediti: sette colpi contro l’imprenditore anti-usura, lui reagisce e spara tre volte (Di domenica 10 luglio 2022) Spari a Pomezia, ecco cosa è accaduto nella sera del 14 giugno. Quella che doveva essere una tranquilla serata estiva, è stata rotta dal rumore di alcuni spari. Ad esplodere i colpi un uomo con il volto coperto, per non essere riconosciuto. Obiettivo Basilio Bucciarelli, imprenditore pometino nel campo dei mobili e degli immobili. Lo ha aspettato nascosto dietro a un muro, acquattato in modo che il guardiano non si accorgesse di lui. Poi, quando il suo obiettivo è arrivato, alle 21:45, ha atteso che scendesse dall’auto per poi passare in azione. Il sicario è stato veloce, ma la vittima è riuscita ad esserlo ancora di più. Il malvivente ha puntato l’arma all’altezza del busto del suo avversario. Adesso però su quanto accaduto a metà giugno scorso sono emersi ulteriori particolari inediti. I fatti Ha iniziato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 10 luglio 2022) Spari a, ecco cosa è accaduto nella sera del 14 giugno. Quella che doveva essere una tranquilla serata estiva, è stata rotta dal rumore di alcuni spari. Ad esplodere iun uomo con il volto coperto, per non essere riconosciuto. Obiettivo Basilio Bucciarelli, imprenditore pometino nel campo dei mobili e degli immobili. Lo ha aspettato nascosto dietro a un muro, acquattato in modo che il guardiano non si accorgesse di lui. Poi, quando il suo obiettivo è arrivato, alle 21:45, ha atteso che scendesse dall’auto per poi passare in azione. Il sicario è stato veloce, ma la vittima è riuscita ad esserlo ancora di più. Il malvivente ha puntato l’arma all’altezza del busto del suo avversario. Adesso però su quanto accaduto a metà giugno scorso sono emersi ulteriori. I fatti Ha iniziato a ...

