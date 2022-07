Fabrizio Romano: C’è un contatto diretto in programma tra Barcellona e Chelsea questa settimana. Barc… (Di domenica 10 luglio 2022) C’è un contatto diretto in programma tra Barcellona e Chelsea questa settimana. Il Barça vuole concludere l’affare Cesar Azpilicueta il prima possibile, contratto biennale più opzione per l’ulteriore stagione. #FCB Se ne parlerà anche Marcos Alonso, che spera ancora in una mossa del Barça. pic.twitter.com/TZLa54FiBq — Fabrizio Romano (@Fabrizio Romano) 7 luglio 2022 Source by Fabrizio Romano L'articolo proviene da JustCalcio.com. Leggi su justcalcio (Di domenica 10 luglio 2022) C’è unintra. Il Barça vuole concludere l’affare Cesar Azpilicueta il prima possibile, contratto biennale più opzione per l’ulteriore stagione. #FCB Se ne parlerà anche Marcos Alonso, che spera ancora in una mossa del Barça. pic.twitter.com/TZLa54FiBq —(@) 7 luglio 2022 Source byL'articolo proviene da JustCalcio.com.

Pubblicità

Nichola94584094 : RT @AllRoundLazio: ????|CI SIAMO: La #Lazio pagherà 10 milioni di euro per Luís #Maximiano come nuovo portiere. Accordo pieno in atto con il… - Nomikhan_1 : @14youngjack Dr Nose > fabrizio romano - AllRoundLazio : ????|CI SIAMO: La #Lazio pagherà 10 milioni di euro per Luís #Maximiano come nuovo portiere. Accordo pieno in atto co… - JaycobCFC : David Ornstein vs Fabrizio Romano - alcide_walach : @Hansitoh14 Fabrizio Romano dil wiii -