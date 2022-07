F1 | Mattia Binotto | “Proveremo a vincere a tutti i costi | non diversificheremo la strategia all’inizio”

Leggi su oasport

(Di domenica 10 luglio 2022) Alle ore 15.00 prenderà il via il GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sul tracciato di Spielberg l’olandese della Red Bull, Max Verstappen, partirà dalla prima piazzola a precedere le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz. Una grigia di partenza che è frutto della Sprint Race andata in scena ieri, favorevole a Verstappen, abile sia a rintuzzare gli attacchi delle due Rosse che ad approfittare dei “bisticci” tra i due alfieri di Maranello in pista. A questo proposito ci si chiede cosa possa fare il team del Cavallino Rampante per evitare di favorire il rivale come accaduto 24 ore fa. Il Team Principal della Ferrari,, ha espresso il suo pensiero a riguardo ai microfoni di Sky Sport: “Bisogna cercare di stare davanti a Verstappen,a ...