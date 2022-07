F1 GP Austria 2022, Isola: “Siamo soddisfatti. Altra gara con gomme protagoniste” (Di domenica 10 luglio 2022) “Oggi Siamo soddisfatti”. Così il direttore motorsport di Pirelli, Mario Isola, ha commentato il Gp d’Austria vinto dal ferrarista Leclerc. “La tenuta delle tre mescole ha dimostrato versatilità e performance su set up vettura diversi durante i tre giorni di un week end cosi particolare come sono le Sprint e in un circuito come quello di Spielberg, che arriva esattamente una settimana dopo quanto vissuto a Silverstone, due circuiti che non potrebbero essere più diversi e dove il pacchetto vettura-pneumatici ha premiato lo spettacolo”. “Sui compound posso dire che il medium ha mostrato performance – aggiunge – , mentre la hard ha avuto un degrado maggiore del previsto probabilmente perché i team non hanno avuto troppo tempo per testare ed analizzare visto il formato particolare dello sprint race week end. Interessante ... Leggi su sportface (Di domenica 10 luglio 2022) “Oggi”. Così il direttore motorsport di Pirelli, Mario, ha commentato il Gp d’vinto dal ferrarista Leclerc. “La tenuta delle tre mescole ha dimostrato versatilità e performance su set up vettura diversi durante i tre giorni di un week end cosi particolare come sono le Sprint e in un circuito come quello di Spielberg, che arriva esattamente una settimana dopo quanto vissuto a Silverstone, due circuiti che non potrebbero essere più diversi e dove il pacchetto vettura-pneumatici ha premiato lo spettacolo”. “Sui compound posso dire che il medium ha mostrato performance – aggiunge – , mentre la hard ha avuto un degrado maggiore del previsto probabilmente perché i team non hanno avuto troppo tempo per testare ed analizzare visto il formato particolare dello sprint race week end. Interessante ...

