(Di domenica 10 luglio 2022) (Adnkronos) – Unè stato travolto e ucciso da un’, la scorsa notte, a Urago d’Oglio comune in provincia di. Secondo una prima ricostruzione, sul caso indagano i carabinieri di Chiari, il ragazzo stava tornando a casa a piedi insieme a un, anche lui investito ma salvo e solo con un braccio rotto, dopo aver partecipato alla notte bianca organizzata dal Comune. Al volante dell’un giovane di 23 anni che avrebbe ridi aver notato i due all’ultimo momento senza riuscire a schivarli. L'articolo proviene da Italia Sera.

Cosi49Cosimo : RT @lupovittorio42: Brescia, Auto investe due ragazzini quindicenni che rientravano dalla notte bianca, uno e morto l'altro è illeso. No di… - lifestyleblogit : Brescia, auto investe e uccide 15enne: ferito un amico - - ledicoladelsud : Brescia, auto investe e uccide 15enne: ferito un amico - lupovittorio42 : Brescia, Auto investe due ragazzini quindicenni che rientravano dalla notte bianca, uno e morto l'altro è illeso. N… - fisco24_info : Brescia, auto investe e uccide 15enne: ferito un amico: (Adnkronos) - I due stavano tornando a casa a piedi. Al vol… -

