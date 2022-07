Bologna, 8-0 alla Settaurense. De Leo: «Mihajlovic voleva di più» (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del tattico del tecnico serbo Emilio De Leo parla così dopo l’amichevole vinta per 8-0 dal Bologna contro la Settaurense, compagine che milita nella promozione trentina Le sue dichiarazioni: «Sensazioni positive, il gruppo ha cercato di alzare i ritmi e mettere qualità nella gara. Abbiamo sentito Mihajlovic e come al solito avrebbe voluto ancora più spinta dalla squadra, soprattutto negli ultimi 10’ del primo tempo, ma comunque era felice dell’atteggiamento. Domani saremo al completo anche con i nazionali, che dovranno recuperare rispetto agli altri ragazzi che stanno lavorando ormai da 10 giorni: quelli che arriveranno ci daranno una spinta in più a livello di esperienza e qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 10 luglio 2022) . Le parole del tattico del tecnico serbo Emilio De Leo parla così dopo l’amichevole vinta per 8-0 dalcontro la, compagine che milita nella promozione trentina Le sue dichiarazioni: «Sensazioni positive, il gruppo ha cercato di alzare i ritmi e mettere qualità nella gara. Abbiamo sentitoe come al solito avrebbe voluto ancora più spinta dsquadra, soprattutto negli ultimi 10’ del primo tempo, ma comunque era felice dell’atteggiamento. Domani saremo al completo anche con i nazionali, che dovranno recuperare rispetto agli altri ragazzi che stanno lavorando ormai da 10 giorni: quelli che arriveranno ci daranno una spinta in più a livello di esperienza e qualità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

