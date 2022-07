Accoltellato dopo una lite, morto nel Siracusano (Di domenica 10 luglio 2022) Un 38enne di Lentini, Roberto Raso, è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte in via SIlvio Pellico, centro storico di Lentini, nel Siracusano. Secondo i carabinieri che indagano sul delitto, Raso ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 10 luglio 2022) Un 38enne di Lentini, Roberto Raso, è stato ucciso ieri sera intorno a mezzanotte in via SIlvio Pellico, centro storico di Lentini, nel. Secondo i carabinieri che indagano sul delitto, Raso ...

Accoltellato dopo una lite, morto nel Siracusano ... Raso sarebbe stato accoltellato al termine di una lite. Immediato il trasferimento al pronto soccorso dell'ospedale Umberto I dove è deceduto poco dopo. I militari dell'Arma hanno raccolto elementi ... Accoltella il genero dopo la lite Atteso nei prossimi giorni l'interrogatorio di garanzia di Carmine M., residente a Fontanetto Po, fermato dai carabinieri del Nucleo Operativo di Vercelli per aver accoltellato il compagno della figlia, Emilio P., a quanto sembra al termine di un litigio.