Wimbledon 2022: Matthew Ebden e Max Purcell vincono un'epica finale di doppio maschile (Di sabato 9 luglio 2022) Stavolta Matthew Ebden e Max Purcell ce la fanno. Dopo la sconfitta in finale agli Australian Open contro Thanasi Kokkinakis e Nick Kyrgios, e dopo anche il ko del primo nell'ultimo atto di misto proprio due giorni fa insieme a Samantha Stosur, la coppia aussie riesce a vincere uno Slam. E farlo a Wimbledon, dopo una finale epica di cinque set e quattro ore, è ancora più stimolante. Battuti i croati Nikola Mektic e Mate Pavic con il punteggio di 7-6(5) 6-7(3) 4-6 6-4 7-6 10-2. Dominato il super tie-break, ma c'è tanto in questo ultimo atto a meritare la narrazione, come ad esempio il fatto che Pavic sia stato obbligato a giocare per larga parte del match con un polso non messo bene, costringendo dunque Mektic a fare gli straordinari.

