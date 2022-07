Ultime Notizie Roma del 09-07-2022 ore 14:10 (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Romadailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la nave San Marco della Marina Militare attaccata a Cala Pisana Lampedusa imbarcherà durante la giornata 600 di 1850 migranti ospiti dell’hotspot di Contrada imbriacola a piccoli gruppi migranti già presente di capire sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del covid e verranno trasferiti dalla Polizia a Cala Pisana nella struttura di primissima accoglienza se non vi saranno approdi durante la giornata dovrebbe rimanere in 1250 persone a fronte di 350 posti disponibili i trasferimenti dovrebbero continuare con le motovedette della Guardia di Finanza della Guardia Costiera anche nella giornata di domani per alleggerire il consistente le presenze con tempere che sia l’interno che l’esterno dei padiglioni vengono ... Leggi su romadailynews (Di sabato 9 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio la nave San Marco della Marina Militare attaccata a Cala Pisana Lampedusa imbarcherà durante la giornata 600 di 1850 migranti ospiti dell’hotspot di Contrada imbriacola a piccoli gruppi migranti già presente di capire sottoposti al tampone rapido per la diagnosi del covid e verranno trasferiti dalla Polizia a Cala Pisana nella struttura di primissima accoglienza se non vi saranno approdi durante la giornata dovrebbe rimanere in 1250 persone a fronte di 350 posti disponibili i trasferimenti dovrebbero continuare con le motovedette della Guardia di Finanza della Guardia Costiera anche nella giornata di domani per alleggerire il consistente le presenze con tempere che sia l’interno che l’esterno dei padiglioni vengono ...

