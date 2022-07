Ultime Notizie – Chieti, 15enne massacra e uccide il nonno a colpi di sedia e aspirapolvere (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stato aggredito dal nipote ed è morto questa mattina presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il 78enne di Bucchianico (Chieti) aggredito ieri pomeriggio dal nipote di 15 anni, ora agli arresti. L’uomo è arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, con il volto tumefatto, con fratture al viso, maxillo-facciali e con le costole rotte, risultato del pestaggio. L’aggressione è avvenuta ieri intorno alle 15, nella villetta di famiglia. L’adolescente, pare rimproverato dai nonni, con i quali vive, perché stava troppo al telefono, ha prima cominciato a discutere e poi ha scatenato la sua furia contro il nonno. Lo ha massacrato colpendolo a ripetizione con una sedia e con un pezzo dell’aspirapolvere, fino a ridurre l’anziano in fin di vita. E’ stata la nonna a chiedere ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 9 luglio 2022) E’ stato aggredito dal nipote ed è morto questa mattina presto, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, il 78enne di Bucchianico () aggredito ieri pomeriggio dal nipote di 15 anni, ora agli arresti. L’uomo è arrivato al Pronto soccorso in condizioni gravissime, con il volto tumefatto, con fratture al viso, maxillo-facciali e con le costole rotte, risultato del pestaggio. L’aggressione è avvenuta ieri intorno alle 15, nella villetta di famiglia. L’adolescente, pare rimproverato dai nonni, con i quali vive, perché stava troppo al telefono, ha prima cominciato a discutere e poi ha scatenato la sua furia contro il. Lo hato colpendolo a ripetizione con unae con un pezzo dell’, fino a ridurre l’anziano in fin di vita. E’ stata la nonna a chiedere ...

