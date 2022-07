Tiro con l’arco, World Games 2022: Gran Bretagna, Messico e Colombia si aggiudicano i titoli in palio nel compound (Di sabato 9 luglio 2022) Seconda giornata di gara che va in archivio per il Tiro con l’arco ai World Games 2022 con l’assegnazione delle medaglie nella divisione compound, l’unica senza italiani impegnati in quel di Birmingham (Alabama, USA). Partiamo dalla competizione individuale femminile, in cui la 22enne britannica Ella Gibson si è aggiudicata l’oro sconfiggendo in finale la fenomenale Colombiana Sara Lopez per 148-142. Terza posizione e bronzo alla padrona di casa americana Paige Pearce. Al maschile è arrivato invece un po’ a sorpresa il trionfo del messicano Miguel Becerra, capace di regolare nell’atto conclusivo il francese Jean Philippe Boulch per 147-146. Completa il podio con la medaglia di bronzo il canadese Christopher Perkins. In chiusura di programma si sono svolte anche le fasi ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) Seconda giornata di gara che va in archivio per ilconaicon l’assegnazione delle medaglie nella divisione, l’unica senza italiani impegnati in quel di Birmingham (Alabama, USA). Partiamo dalla competizione individuale femminile, in cui la 22enne britannica Ella Gibson si è aggiudicata l’oro sconfiggendo in finale la fenomenalena Sara Lopez per 148-142. Terza posizione e bronzo alla padrona di casa americana Paige Pearce. Al maschile è arrivato invece un po’ a sorpresa il trionfo del messicano Miguel Becerra, capace di regolare nell’atto conclusivo il francese Jean Philippe Boulch per 147-146. Completa il podio con la medaglia di bronzo il canadese Christopher Perkins. In chiusura di programma si sono svolte anche le fasi ...

