Si tuffa in acqua di notte, il corpo trovato a 5 metri di profondità: Mauro aveva 33 anni (Di sabato 9 luglio 2022) Mauro Libralesso morto a soli 33 anni. La tragedia si è consumata nella tra venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022: il giovane, residente a Badoere, era al laghetto per la pesca sportiva in Via Levante a Padernello di Paese. Era con un gruppo di amici con cui era andato a pescare, poi il tuffo in acqua che gli è costato la vita. Dai primi accertamenti sembra che l’uomo, dopo essere entrato nelle acque molto fredde del laghetto, profondo oltre 40 metri, sia stato colto da un malore improvviso, annegando davanti agli amici, si legge sul Treviso Today, che pubblica anche la foto del 33enne. Mauro Libralesso morto: aveva 33 anni Intorno all’1,15 l’arrivo dei soccorritori sul posto. I pompieri di Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 9 luglio 2022)Libralesso morto a soli 33. La tragedia si è consumata nella tra venerdì 8 e sabato 9 luglio 2022: il giovane, residente a Badoere, era al laghetto per la pesca sportiva in Via Levante a Padernello di Paese. Era con un gruppo di amici con cui era andato a pescare, poi il tuffo inche gli è costato la vita. Dai primi accertamenti sembra che l’uomo, dopo essere entrato nelle acque molto fredde del laghetto, profondo oltre 40, sia stato colto da un malore improvviso, annegando davanti agli amici, si legge sul Treviso Today, che pubblica anche la foto del 33enne.Libralesso morto:33Intorno all’1,15 l’arrivo dei soccorritori sul posto. I pompieri di Treviso, con il nucleo sommozzatori di Venezia, hanno subito iniziato ...

Pubblicità

infoitinterno : Viterbo, morto annegato al lago di Bolsena. Ventenne si tuffa a Capodimonte e non riemerge dall'acqua - tusciaweb : Si tuffa in acqua dal molo, ritrovato morto il ragazzo di 21 anni Capodimonte - Si tuffa in acqua dal molo, ritrov… - tusciaweb : Ragazzo si tuffa dal molo e poi di lui nessuna traccia Capodimonte - Ragazzo si tuffa in acqua dal molo al lago di… - Roberto20234879 : Quando si tuffa esce tutta l'acqua.....???? - wallsxauroxkiwi : mi fa spaccare il mio gatto che si tuffa proprio nella ciotola dell'acqua -