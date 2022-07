Roma, vasto incendio a Centocelle: fiamme in centro autodemolizione (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) – vasto incendio oggi a Roma, in via Casilina. Le fiamme sono divampate in un centro di autodemolizione, in zona Centocelle. Una densa colonna di fumo nero è visibile da molti punti della città. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 9 luglio 2022) (Adnkronos) –oggi a, in via Casilina. Lesono divampate in undi, in zona. Una densa colonna di fumo nero è visibile da molti punti della città. Sul posto diverse squadre dei Vigili del Fuoco. L'articolo proviene da Italia Sera.

