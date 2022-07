Osmany Juantorena, addio alla Lube Volley: “Vado in Cina” (Di sabato 9 luglio 2022) Un meteorite entrato in rotta di collisione con la Terra. Il più classico dei fulmini a ciel sereno. Osmany Juantorena ha ufficializzato il suo addio alla Lube Volley: il giocatore di pallavolo si trasferirà in Cina dopo aver ricevuto un’offerta impossibile da rifiutare. La dichiarazione del capitano dei biancorossi ha lasciato sbigottito tutto il mondo dello sport italiano. Osmany Juantorena saluta la Lube per la Cina: “Certe offerte non si possono rifiutare, soprattutto alla mia età” Osmany Juantorena (Credit foto – pagina Facebook Lube Volley)Ecco la dichiarazione, per certi versi sconcertante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 9 luglio 2022) Un meteorite entrato in rotta di collisione con la Terra. Il più classico dei fulmini a ciel sereno.ha ufficializzato il suo: il giocatore di pvolo si trasferirà indopo aver ricevuto un’offerta impossibile da rifiutare. La dichiarazione del capitano dei biancorossi ha lasciato sbigottito tutto il mondo dello sport italiano.saluta laper la: “Certe offerte non si possono rifiutare, soprattuttomia età”(Credit foto – pagina Facebook)Ecco la dichiarazione, per certi versi sconcertante ...

