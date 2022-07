Milioni buttati nell'ospedale di Roma: camici, mascherine e farmaci scaduti tra i topi (Di sabato 9 luglio 2022) Nei "Grandi Magazzini" del Forlanini, proprio accanto all'obitorio dell'ex ospedale, c'è uno stoccaggio di materiali ancora incellofanati destinati ai reparti del San Camillo. «Milioni di euro di soldi pubblici buttati e condizioni igienico sanitarie impietose peri dipendent i- denuncia la consigliera regionale Laura Corrotti (FdI) -. Questo lo scenario trovato all'interno dei magazzini dell'ospedale San Camillo di Roma, dove marciscono gli ordini effettuati negli anni e destinati ai vari reparti ma che in realtà sono rimasti fino ad oggi inutilizzati tra muffa, infiltrazioni, blatte ed escrementi di topo». Le tracce dei roditori sono immortalate nelle foto scattate nel corso della visita ispettiva effettuata ieri mattina all'interno di un armadio e vicino alle scrivanie dei ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) Nei "Grandi Magazzini" del Forlanini, proprio accanto all'obitorio dell'ex, c'è uno stoccaggio di materiali ancora incellofanati destinati ai reparti del San Camillo. «di euro di soldi pubblicie condizioni igienico sanitarie impietose peri dipendent i- denuncia la consigliera regionale Laura Corrotti (FdI) -. Questo lo scenario trovato all'interno dei magazzini dell'San Camillo di, dove marciscono gli ordini effettuati negli anni e destinati ai vari reparti ma che in realtà sono rimasti fino ad oggi inutilizzati tra muffa, infiltrazioni, blatte ed escrementi di topo». Le tracce dei roditori sono immortalatee foto scattate nel corso della visita ispettiva effettuata ieri mattina all'interno di un armadio e vicino alle scrivanie dei ...

FBiasin : #Vidal ha scelto il #Flamengo, saluta l’#Inter e porta a casa circa 4 milioni di buonuscita. Poche buone partite,… - EmilianaCarifi : del resto cosa fece il suo compagno di merende #rutelli con il portale Italia, ve lo ricordate? Rinfreschiamo la me… - EmilianaCarifi : @LaNotiziaTweet del resto cosa fece il suo compagno di merende #rutelli con il portale Italia, ve lo ricordate? Rin… - marcocc : (3/4) Come possono giudicare e valutare se manca la definizione e di cosa dovrebbe essere composto un '#metaverso'?… - doomboy : @venis_77 Con tanti soldi buttati, quelli per i vaccini non li rimpiango, hanno fatto bene ad assicurarsi delle sco… -