LIVE F1, GP Austria 2022 in DIRETTA: Max Verstappen fa sua la Sprint Race davanti alle Ferrari (Di sabato 9 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE ARRIVO – MAX Verstappen VINCE LA Sprint Race!! Leclerc secondo a 1.6, terzo Sainz a 5.6, poi Russell, Perez, Ocon, Magnussen e Hamilton ultimo a punti ULTIMO GIRO – Leclerc si porta a 1.7 nel T1, che attacco! ULTIMO GIRO – Verstappen apre il giro finale con 1.9 su Leclerc che vola! -2 giri: Leclerc di nuovo a tutta, ma Max è sempre a 2.0! -3 giri: Hamilton ce la fa e passa Mick in curva 4! -3 giri: Hamilton si lamenta nel team radio, ma Mick non molla! -3 giri: Verstappen sfrutta il DRS di Vettel in doppiaggio e allunga di nuovo a 2.4, Hamilton continua a attaccare Mick ma il tedesco è un osso durissimo! -4 giri: Verstappen apre un nuovo giro con 2.1 su Leclerc poi Sainz a 5.2. Hamilton attacca Mick, che in ...

