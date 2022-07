La ventenne che denuncia i suoi amici per uno stupro di gruppo in spiaggia a Stresa (Di sabato 9 luglio 2022) Una ventenne ha denunciato uno stupro di gruppo che sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno sulla spiaggia libera del lungolago di Stresa: quattro persone tra i 19 e i 25 anni, tra le quali anche una ragazza, tutti suoi amici, sarebbero i protagonisti della vicenda sulla quale indagano ora i carabinieri della stazione di Stresa e del comando provinciale di Verbania, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi. Intorno ai fatti c’è assoluta riservatezza vista la delicatezza della questione. Secondo la denuncia della presunta vittima il gruppo l’avrebbe violentata dopo una serata alcolica. La ventenne non ricorda quasi nulla di quei momenti, ma ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Unahato unodiche sarebbe avvenuto nella notte tra il 24 e il 25 giugno sullalibera del lungolago di: quattro persone tra i 19 e i 25 anni, tra le quali anche una ragazza, tutti, sarebbero i protagonisti della vicenda sulla quale indagano ora i carabinieri della stazione die del comando provinciale di Verbania, coordinati dalla Procuratrice della Repubblica di Verbania Olimpia Bossi. Intorno ai fatti c’è assoluta riservatezza vista la delicatezza della questione. Secondo ladella presunta vittima ill’avrebbe violentata dopo una serata alcolica. Lanon ricorda quasi nulla di quei momenti, ma ...

