La Marmolada si è portata via 11 persone: il bilancio definitivo della tragedia (Di sabato 9 luglio 2022) "Abbiamo chiuso il cerchio attorno alle indagini. Escludo possano esserci ulteriori vittime". Con l'identificazione dell'undicesima vittima, il bilancio della tragedia della Marmolada è dunque definitivo. L'annuncio è stato dato dal colonnello Giampietro Lago, comandante dei carabinieri del Ris di Parma, in conferenza stampa a Canazei. Il lavoro di analisi è stato fondamentale per dare un'identità ai resti recuperati durante le operazioni di ricerca sul fronte della colata di ghiaccio staccatasi domenica 3 luglio. Nel frattempo sulla Marmolada ora c'è lo stato di emergenza. Lo ha dichiarato il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, con una specifica ordinanza. "Il rischio di altri crolli è concreto - si legge nel ... Leggi su iltempo (Di sabato 9 luglio 2022) "Abbiamo chiuso il cerchio attorno alle indagini. Escludo possano esserci ulteriori vittime". Con l'identificazione dell'undicesima vittima, ilè dunque. L'annuncio è stato dato dal colonnello Giampietro Lago, comandante dei carabinieri del Ris di Parma, in conferenza stampa a Canazei. Il lavoro di analisi è stato fondamentale per dare un'identità ai resti recuperati durante le operazioni di ricerca sul frontecolata di ghiaccio staccatasi domenica 3 luglio. Nel frattempo sullaora c'è lo stato di emergenza. Lo ha dichiarato il presidenteProvincia di Trento, Maurizio Fugatti, con una specifica ordinanza. "Il rischio di altri crolli è concreto - si legge nel ...

brandobenifei : Non c’è più tempo, ce lo dice anche la tragedia della #Marmolada. Anche la destra deve ammettere, dopo anni di nega… - davided81 : Non che uno ce l'abbia per forza con lui ma questo articolo mi sembra abbastanza interessante per capire quanto un… - DavideFinardi : RT @Nerys__: #CorradoAugias “Contrastare il cambiamento climatico significa andare a contrastare interessi di tale portata ed intensità che… - SignorAldo : RT @Nerys__: #CorradoAugias “Contrastare il cambiamento climatico significa andare a contrastare interessi di tale portata ed intensità che… - Nerys__ : #CorradoAugias “Contrastare il cambiamento climatico significa andare a contrastare interessi di tale portata ed in… -