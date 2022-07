Juventus, Cambiaso può partire subito in prestito: lo vuole una squadra di Serie A (Di sabato 9 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità ma Andrea Cambiaso diventerà un calciatore della Juventus, come riportato da Gianluca Di Marzio il difensore dovrebbe arrivare lunedì a Torino per svolgere le visite mediche. Secondo quanto riportato dalle maggiori testate sportive, però, la permanenza del calciatore italiano in quel di Torino potrebbe essere davvero breve. Il Bologna del ds Giovanni Sartori, infatti, avrebbe messo gli occhi sul difensore classe 2000, l’obiettivo sarebbe quello di accordarsi con la Vecchia Signora per un prestito. Mihajlovi? Cambiaso calciomercato La squadra di Siniša Mihajlovi? pochi giorni fa ha detto addio ad Aaron Hickey perdendo un’importante pedina nel reparto difensivo; urge dunque un rinforzo e Andrea Cambiaso secondo i piani della dirigenza rispecchierebbe ... Leggi su rompipallone (Di sabato 9 luglio 2022) Manca solo l’ufficialità ma Andreadiventerà un calciatore della, come riportato da Gianluca Di Marzio il difensore dovrebbe arrivare lunedì a Torino per svolgere le visite mediche. Secondo quanto riportato dalle maggiori testate sportive, però, la permanenza del calciatore italiano in quel di Torino potrebbe essere davvero breve. Il Bologna del ds Giovanni Sartori, infatti, avrebbe messo gli occhi sul difensore classe 2000, l’obiettivo sarebbe quello di accordarsi con la Vecchia Signora per un. Mihajlovi?calciomercato Ladi Siniša Mihajlovi? pochi giorni fa ha detto addio ad Aaron Hickey perdendo un’importante pedina nel reparto difensivo; urge dunque un rinforzo e Andreasecondo i piani della dirigenza rispecchierebbe ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Cambiaso alla @Juventus, percorso inverso per #Dragusin che andrà al @GenoaCFC - sportmediaset : Koulibaly più lontano da Napoli, rifiutato il rinnovo | Lunedì arriva Cambiaso #Juventus #DeLigt #Zaniolo - GiovaAlbanese : Il passaggio di #Cambiaso alla #Juventus non è in discussione: il club lo porterà a termine anche se #Dragusin non… - Diego31883 : RT @sportmediaset: Koulibaly più lontano da Napoli, rifiutato il rinnovo | Lunedì arriva Cambiaso #Juventus #DeLigt #Zaniolo - EasnGobbo_794 : RT @NicoSchira: Attesa per lunedì la risposta definitiva di Radu #Dragusin al #Genoa. La #Juventus ha confezionato la sua cessione più un c… -