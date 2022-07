Gasdotto 'Nord Stream' verso lo stop: caleranno le forniture dalla Russia a Ue. Lenta ma inesorabile l'offensiva russa (Di sabato 9 luglio 2022) - I flussi di gas si fermano per almeno 10 giorni, ma potrebbero essere anche di più. Motivi tecnici dicono da Mosca che intanto continua a bombardare molte aree dell'Ucraina. in particolare a ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 9 luglio 2022) - I flussi di gas si fermano per almeno 10 giorni, ma potrebbero essere anche di più. Motivi tecnici dicono da Mosca che intanto continua a bombardare molte aree dell'Ucraina. in particolare a ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : UCRAINA I Gazprom non può garantire il buon funzionamento del gasdotto Nord Stream: lo ha reso noto l'azienda russa… - serendipityhope : RT @ilpost: Gazprom dice che la riduzione è necessaria per una manutenzione programmata al gasdotto Nord Stream,ma si teme che in realtà la… - ZuZorander : RT @alesi_enrico: Il ministro norvegese del Petrolio e dell'Energia Terje Åsland ha dichiarato che la mancanza di forniture di gas russo at… - alesi_enrico : Il ministro norvegese del Petrolio e dell'Energia Terje Åsland ha dichiarato che la mancanza di forniture di gas ru… - maola_varalli : RT @GeopoliticalCen: Maria Zakharova sul gasdotto Nord Stream I : 'Per quanto riguarda il funzionamento del gasdotto in futuro, molto dipen… -