F1, GP Austria 2022: nessuna regola e tanta confusione in Ferrari: prevalgono i personalismi tra i piloti (Di sabato 9 luglio 2022) “Noi agiamo sempre per massimizzare i risultati di squadra. Questo è quello che abbiamo sempre condiviso con i piloti. Cercare di fare vincere la Ferrari sempre e prendere più punti possibili: questi sono gli obiettivi. I piloti sanno anche che se a un certo punto uno dei due avrà maggiore possibilità di vincere un Mondiale è chiaro che faremo di tutto per dargli la possibilità di conquistarlo. Entrambi lo sanno, fa parte degli accordi. Questo non è ancora il momento per dare ordini di scuderia? Beh, oggi ci sono 12 punti tra i due“. Sono state queste le parole di Mattia Binotto, Team Principal della Ferrari, nel presentare il weekend del GP d’Austria, undicesimo round del Mondiale 2022 di F1. In sostanza, tra il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, libertà di lottare ... Leggi su oasport (Di sabato 9 luglio 2022) “Noi agiamo sempre per massimizzare i risultati di squadra. Questo è quello che abbiamo sempre condiviso con i. Cercare di fare vincere lasempre e prendere più punti possibili: questi sono gli obiettivi. Isanno anche che se a un certo punto uno dei due avrà maggiore possibilità di vincere un Mondiale è chiaro che faremo di tutto per dargli la possibilità di conquistarlo. Entrambi lo sanno, fa parte degli accordi. Questo non è ancora il momento per dare ordini di scuderia? Beh, oggi ci sono 12 punti tra i due“. Sono state queste le parole di Mattia Binotto, Team Principal della, nel presentare il weekend del GP d’, undicesimo round del Mondialedi F1. In sostanza, tra il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz, libertà di lottare ...

